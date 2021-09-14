Украина протянет колючую проволоку по всей границе с Белоруссией

Лукашенко готовится направить на Украину диверсионные группы, а также организовать наплыв беженцев из Афганистана.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью британскому изданию Independent заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, необходимо срочно построить стену с колючей проволокой вдоль всей границы с Белоруссией.

«Говоря откровенно, сейчас мы сталкиваемся с проблемой из-за того, что недостаточно инвестировали в укрепление границы. Теперь мы видим, что она абсолютно уязвима для групп диверсантов, а также для мигрантов, которых может решить послать к нам президент Белоруссии Лукашенко», – сказал Кулеба.

Напомним, Украина до сих пор пытается построить стену по границе с Россией, однако пока тонкой металлической сеткой оборудована незначительная её часть, а деньги, выделенные на возведение так называемого «Европейского вала» против «вторжения РФ», разворованы на 60%.

Симферополь, Валентин Карамазов

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