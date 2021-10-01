Украина объявила о строительстве стены протяжённостью 3 тысячи км вдоль границы с РФ и Белоруссией

Украина начинает строительство «большой пограничной стены» вдоль российской и белорусской границы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом объявил глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский.

По его словам, Украина после Евромайдана стала «мощным государством» и может позволить себе «грандиозный проект» под названием «Большое строительство границ».

«Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить, наконец, участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть «Большое строительство границ». Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны», – заявил Монастырский.

МВД Украины уже запросило у правительства 17 млрд гривен, с требованием заложить эту сумму в бюджет страны на 2022 год. Окончание стрительства планируется на конец 2023 года.

Отметим, длина границы Украины с Россией составляет около двух тысяч километров, с Белоруссией – около тысячи километров.

Напомним, что предыдущий проект экс-премьера Украины Арсения Яценюка по обустройству границы с РФ под названием «Европейский вал» потерпел полный крах, а выделенные огромные средства оказались разворованы более, чем на 60%.

Симферополь, Валентин Карамазов

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