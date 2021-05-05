Госпогранслужба Украины объяснила, почему не сбила российский «вертолёт-нарушитель»

Россия может ответить массированным ударом, если Украина будет применять оружие при каждом инциденте или другом ЧП на границе с РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на Укр-ТВ заявил глава Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко.

Напомним, речь идёт о российском вертолёте Ми-8, который в середине марта патрулировал российско-украинскую границу вдоль Сумской области и, по данным погранслужбы Украины, якобы залетел на 50 метров на территорию «Незалежной».

«Во-первых, вертолет залетел на территорию Украины на расстояние около 50 метров, находился на нашей территории менее одной минуты. Для того, чтобы сбить вертолет нужен переносной зенитно-ракетный комплекс. У нас не все пограничные наряды имеют на вооружении переносной ЗРК.

К тому же, я бы хотел посмотреть сначала на тех «диванных воинов», которые призывают сбивать такие вертолеты, а потом на их реакцию, если бы Россия начала полномасштабную открытую вооруженную агрессию в ответ на «грубо сбит бандеровцами вертолет, потерявший ориентировку и случайно залетевший на 50 метров», – приводит «ПолитНавигатор» рассуждения Дейнеко.

Он также напомнил, что граница между РФ и Украиной до сих пор официально не демаркирована.

«А если наш военнослужащий ошибся? Это же вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор, и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну. Кто бы нёс эту ответственность? Поэтому мы вынуждены очень взвешенно относиться ко всем своим действиям.

Каждый пограничник, который выходит на охрану границы, особенно на российском участке, должен иметь железную выдержку. Именно об этом я постоянно говорю своим подчиненным. Только в случае стопроцентной уверенности, что на территорию Украины зашла бронетехника, зашло вооруженное подразделение ВС РФ, только тогда применяем оружие и уничтожаем его. Я вам даю гарантию, что в таком случае агрессор будет уничтожен», – успокоил телезрителей глава украинской погранслужбы и добавил, что Россия в ответ на запрос не подтвердила факт пересечения своим вертолётом украинской границы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.05.21

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