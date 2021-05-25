В Киеве заявили о согласии Лукашенко на размещение военно-воздушных баз РФ

Президент Александр Лукашенко готов разместить на территории Белоруссии российские военные базы, в том числе для Воздушно-космических сил РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, в случае реализации подобного сценария Украина, Польша и страны Прибалтики становятся «абсолютно беззащитными».

«Я уверен на 90%, есть договоренность о размещении российских военных баз на территории Белоруссии. Помните встречу Лукашенко с Путиным, когда ничего не сообщили? Я думаю, что есть договоренность уже, и есть учения в августе 2021 на территории Белоруссии, где могут просто остаться эти войска.

То есть, у нас большой вызов – что делать стратегически с Белоруссией?.. Понимаете, что может произойти в будущем? Лукашенко очень долго не хотел делать военно-воздушную базу на своей территории, российскую. Кстати, на территории Белоруссии формально еще нет российских военных баз. Есть два объекта, которые остались еще с советских времен, но это не военные базы России.

Если они, таки, разместят там свои истребители, то уже даже мы не будем знать, чей истребитель поднялся... Понимаете, что происходит?.. У нас тысяча километров северной границы, представьте себе. Та же самая ситуация у Вильнюса, Литва, Польша – они сейчас беспокоятся этим вопросом. Потому самое сложное сейчас Украине, Литве и Польше в этой ситуации», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского дипломата.

Симферополь, Валентин Карамазов

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