Армия РФ играючи пробьёт коридор до Приднестровья – генерал СБУ

Москва не будет прибегать к масштабному наращиванию войск возле украинской границы в случае военного конфликта с Киевом. Всё сделает авиация, работая на дальних подступах. Дело довершит уже имеющаяся у РФ группировка войск в Южном военном округе, которая займёт коридор от Донбасса и Крыма – через Одессу до Приднестровья.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

«Если они применят авиацию, у нас огромные проблемы. Противовоздушная оборона и ВВС у нас – это советская техника. Во-первых, она не имеет никаких тайн для противодействия со стороны России. Они за это время многое сделали для наращивания своих сил в этой части...

У русских на сегодняшний день под крылом базового самолета шесть ракет РВВ-АЕ. Дальность поражения – 70 километров, дальность пуска 120. По шести целям одновременно работает один самолет. У нас базовая ракета Р-27 – полуактивный канал, «подсвечивать» надо до поражения, дальность поражения – 40 километров. Они смогут нашу авиацию доставать, не переходя даже границу…

Если они применят Воздушно-космические войска, то этой группировки, которая сейчас у них есть, абсолютно достаточно для того, чтобы локально достичь успеха и прорубить коридор. Зачем им сейчас показывать, что они подтягивают авиацию?..

Кроме того, подлётное время на их западный и южный военные округа, там достаточно, там все есть. Я не говорю о стратегических бомбардировщиках, которые могут не заходить к нам. Дальность пуска тех же крылатых ракет – 3,5 тысячи километров у стратегической авиации. И достичь цели, пробить коридор аж к Приднестровью с военной точки зрения возможно», – приводит слова Смешко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.04.21

В Ялте хотят запустить водные маршрутки. / Предупреждение подействовало: Киев пообещал НАТО не наступать в Донбассе. / «Мы предупреждаем США» – МИД РФ советует Вашингтону держаться подальше от Крыма. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»