«Боеприпасов – на неделю войны!» – Турчинов

Украинская армия абсолютно не готова к активным боевым действиям против РФ. Нет ни современных вооружений, ни даже топлива для устаревших танков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший фактический глава Украины после госпереворота 2014 года в Киеве, развязавший гражданскую войну в Донбассе экс-глава Совбеза Александр Турчинов.

«Ни одной «Стугны» – это один из лучших противотанковых ракетных комплексов, не было за два года закуплено. Извините, показывали, я видел сюжет, когда остановлена фактически работа многих предприятий в частности, ведущего нашего бронетанкового завода имени Малышева…

Завод остановился, то есть отсутствует государственный заказ. Единственный танк к параду они готовят «Оплот» – ну чисто, чтобы он смог проехать. Вот это наш ответ на те угрозы, о которых идет речь. Ну и элементарные вещи – перед любой угрозой создается стратегический резерв на случай противостояния. Снова «зеро», никаких потуг в этом направлении нет.

Более того, я читал информацию, говорится, что у нас в 1-м квартале закуплено топлива вместо того, чтобы на два миллиарда закупить, где-то около 80 миллионов. Причем, это талоны для руководства Министерства обороны и Генерального штаба. То есть это означает, что стратегические резервы не создаются.

У нас остановлено собственное производство, которое мы с такими тяжелыми усилиями создавали в 16-17 годах, остановили производство собственных боеприпасов, собственных снарядов. А у нас те остатки, которые остались от Советского Союза, они же небезграничны. По некоторым номенклатурам боеприпасов у нас их количество на неделю ведения активных боевых действий! Это недопустимо! Вот об этом нужно говорить», – приводит слова Турчинова «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что российская армия играючи пробьёт коридор от Донбасса и Крыма – через Одессу до Приднестровья.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.04.21

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