«Спасения нет» – украинский военный эксперт шокирован ракетной мощью РФ

Россия обладает целым набором различных ракетных вооружений, достаточных для того, чтобы полностью нейтрализовать всю украинскую инфраструктуру в случае начала военных действий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский военный эксперт Тарас Чмут.

По его словам, Россия может наносить ракетные удары по целям на Украине как с Чёрного, так и с Балтийского моря.

«Вся российская армия перевооружена с «Точек» (ракетный комплекс «Точка-У» – прим. «НД»), которые у нас, на современные «Искандеры». Это очень много. Это крылатые ракеты «Калибр», которые могут применяться с кораблей Черноморского флота, Каспийской флотилии, даже Балтийского моря. И это крылатые ракеты авиационного базирования типа Х-55, Х-555, Х-101, тот же «Кинжал», гиперзвуковой...

Этого достаточно для того, чтобы наносить уверенное ракетное поражение по любым объектам, на любой глубине Украины, причем делать это комбинированным способом. Таким образом, чтобы максимально нивелировать системы противодействия…

Типичный пример – это корабли Черноморского флота России, это три фрегата, шесть дизельных подводных лодок, четыре малых ракетных корабля, которые могут с рейда Севастополя, то есть, выйдя на три-пять километров от Севастополя, совершить пуск «Калибров», который полностью перекрывает всю территорию Украины. То есть, из Севастополя по Ужгороду или по Луцку. Один корабль – шесть ракет, плюс Каспийская флотилия, плюс с Балтийского моря достают.

Если говорить про «Искандеры», то также там дальность до 500 километров, этого достаточно, чтобы перекрывать места скопления войск, аэродромы, командные пункты, места расположения зенитно-ракетных войск, воздушных сил наших, какие-то важные инфраструктурные объекты, например, электростанции для того, чтобы оставлять большие города без света. Представьте, во всем Киеве пропадает свет. Как это все потом будет?», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского военного эксперта.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.05.21

«Для сопротивления»: Зеленский увеличивает численность украинской армии. / Украинский суд признал «противоправным» региональный статус русского языка в Харькове. / В Киеве заявили о согласии Лукашенко на размещение военно-воздушных баз РФ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»