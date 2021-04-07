Какое НАТО? Украина будет воевать с РФ в одиночестве – киевский эксперт

США не обладают достаточными ресурсами на европейском театре военных действий, чтобы прийти на помощь Украине в вооружённом конфликте с Россией. Что касается стран-членов НАТО из ЕС, то они ни за что не согласятся спасать «Незалежную».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире интернет-канала Politwera заявил известный украинский политолог Дмитрий Джангиров.

«НАТО без Штатов – это ничто. Боеспособны только США. Раньше можно было сказать, что США и немного Британия, сейчас, поверьте, только США. Соединенные Штаты не обладают необходимым количеством ни войск, ни вооружений в Европе. Можно сто раз всех приводить в боеготовность, повышать уровень боеспособности, но никакое НАТО воевать не будет.

Приказ о наступлении натовских войск? Большинство военнослужащих потребуют повторить им этот приказ в присутствии адвоката…. Представить себе, что итальянцы, словаки, чехи вместе с итальянцами... немцы вообще не поймут, что от них хотят. Есть только боеспособная американская армия, но ее недостаточно ни по какому параметру.

Поэтому они могут что угодно обещать… Все понимают – в военном конфликте никто никакие гарантии Украине дать не может и не будет давать. Все рассказы о том, что «плечом к плечу стоят», ну, вы знаете, что американцы со многими стояли плечом к плечу… Я боюсь, что плеча нам этого не увидать в каких-то сложных жизненных обстоятельствах», – приводит слова Джангирова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.04.21

Германия не допустит приближения Украины к членству в НАТО. / «К нападению российского десанта готов» – Кравчук пристрелял все подходы к своему особняку. / Украина, Германия, Турция – иностранцы активно создают в Крыму свои предприятия. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»