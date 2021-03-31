Американский военный рассказал о перспективах размещения баз НАТО на Украине

Размещение военных баз США и НАТО на Украине пока невозможно из-за позиции главных европейских стран – Германии и Франции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского интернет-канала «Свободный» заявил бывший военный атташе НАТО в России, офицер армии США Гарри Табах.

Кроме того, по его словам, этот вопрос настолько взрывоопасный, что идея строительства инстранных военных баз на Украине столкнётся с сопротивлением не только в ООН, но даже в американском конгрессе.

«Ввести на Украину войска американские или натовские? Во-первых, НАТО должно согласиться на это, а это почти что 30 стран, и все они не согласятся это сделать. Поэтому натовские войска сюда не введешь. В ООН – ну, это заблокирует Россия, наложит вето. Значит, американцы сами по себе должны решить сюда войти – их осудит и Германия, и Франция, и многие другие страны нас осудят, что мы это сделали: «По какой причине? Где война?..».

Конгресс это не поддержит. Он скажет: «Почему мы должны охранять Украину?». Это же все время идет такой разговор – почему мы в Украине должны быть главными ее защитниками? Украина не на нашей территории. Украина в саду у Европы – у Германии, у Франции, у Италии, у Испании. Богатые страны, почему они не хотят помочь Украине?» – приводит «ПолитНавигатор» слова американского экс-дипломата.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 31.03.21

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