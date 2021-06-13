Украину ждёт расплата после встречи Путина и Байдена – экс-атташе НАТО в РФ

Американский президент лишь на словах грозит российскому лидеру, но на самом деле он готов идти Путину на уступки. Украину после встречи президентов США и РФ ждёт незавидная участь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший военный атташе НАТО в России, капитан I ранга ВМС США Гарри Табах.

При этом он традиционно обвинил Москву в кибератаках на США.

«Байден говорит и давно говорил, что он будет жёстким с Путиным. Но как только он пришёл, у нас начались кибератаки на наш нефтепровод, на нашу пищевую систему. И в то же время, когда идут эти кибератаки, Байден снимает санкции с «Северного потока-2», и в то же время накладывает санкции на наш американский газопровод. И цены на нефть растут.

Это он показывает такую жесткость с Путиным? Уводят наши корабли из Черноморского бассейна, урезает Украине военную помощь, более чем в три раза.

Сейчас говорит, что он на переговорах «поставит Путина на место». Каким образом, чем? Всё, что он говорит, совершенно противоположно действиям. Он в одном предложении соглашается, что «Путин – убийца», а в другом говорит, что мы вступаем с ним обратно в договор, который сохраняет миллиарды долларов Путину», – негодовал Табах.

«Расплачиваться за эти попытки подружиться с крокодилом будет Украина. Я не помню, чтобы Трамп пытался договориться или помириться с Путиным. Трамп говорил, что с Путиным надо разговаривать... Но ни в какие договоры с ним входить нельзя – он всё равно их нарушит», – приводит слова натовца «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.06.21

За ношение украинских футболок в РФ может последовать уголовное наказание. / «Теоретически всё возможно» – спикер Верховной рады не исключил подачу воды в Крым. / В Крыму чиновники разрешили поставить на пляже 150 торговых киосков – бюджет не получил ни копейки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»