Запад плюнул Украине в лицо, отказавшись разрушать бизнес с РФ – киевский эксперт

Украина практически свернула свои торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, а западные страны вместо того, чтобы поддержать Киев в борьбе за возвращение Крыма, восстанавливают свои связи с Москвой, ограничившись минимальными санкциями против отдельных физлиц.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на Учредительном форуме «Экспертной сети Крымской платформы» в Киеве заявил руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований, главный редактор интернет-издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

«В санкционной политике есть такая неожиданная, непонятная, или наоборот понятная, с привкусом Российской Федерации – пауза. Как раз в то время, когда мы готовим и продвигаем свой новый крымский пакет санкций...

Мы видим, что многие страны, которые не хотят разрушать свой бизнес с Россией, они не накладывают санкции на российские предприятия, потому что российские предприятия сотрудничают с их отечественными предприятиями, а накладывают только на физических лиц.

Например, все помнят как захватили наши катера в Керченском проливе. Шла речь об очень серьёзном Азовском пакете санкций. И мы в этом принимали участие, предлагали пакеты санкций против азовских портов и так далее. Это закончилось наложением санкций на семь российских адмиралов и капитанов первого ранга, которые руководили береговой охраной ФСБ России. Это смешно!

Это плевок в лицо тем, кто понимает, потому что этим адмиралам и полковникам Путин запретил иметь активы за границей, ездить за границу в отпуске и учить детей за границей еще пять или шесть лет до этого. То есть, это была имитация санкций, и это тоже надо изменить. Если мы не изменим это, то не сможем остановить войну!», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.08.21

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