Мрачная перспектива для Украины: у северной Европы нет альтернативы российскому газу

США могли активнее противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», если бы имели возможность самостоятельно насытить европейский рынок газом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции в Москве. По его оценке, противодействие отдельных стран не может создать существенных проблем этому проекту, а Украину ожидает мрачное будущее.

«У многих противников «Северного потока – 2» в Европе некоторое разочарование, потому что они были уверены, что, опираясь на поддержку США, они торпедируют проект и остановят строительство. Не получилось. Американцы посчитали, что не надо ссориться со своим главным союзником в лице Германии, и они ничего не предприняли», – отметил он.

Комментируя сдержанную позицию США, сенатор отметил, что это может быть связано с ограниченными возможностями поставок сжиженного газа. «У них нет возможности сейчас поставить необходимое количество газа в Европу – то, что мы сейчас поставляем. У них тоже проблемы с газом. Если б у них был избыток газа, я вас уверяю, они бы более агрессивно вели себя на международном рынке», – сказал Джабаров.

Сенатор обратил внимание, что не существует другого варианта обеспечить северную Европу газом, кроме российского трубопровода, несмотря на попытки политизировать этот проект. «Страны северной Европы предлагают различные варианты, в том числе прокладки новых трубопроводов – из Норвегии в Польшу. Почему они коммерческий проект «Северный поток» постоянно политизируют? С какой целью это делается? Если бы была возможность обеспечить Европу дешевым газом из других источников, Германия давно бы использовала этот вариант. Нет альтернативы российскому газу по многим параметрам. Постоянно растет цена на газ в Европе, и самое главное – постоянно растет спрос на газ. Подземные хранилища Европы после холодной зимы и жаркого лета надо заполнить хотя бы до 80%», – пояснил Джабаров.

По его мнению, на заявления Дании, Польши, Украины вообще не стоит обращать внимания – «либо эти санкции будут отменены, либо мы их просто не заметим». «Нас буквально Украина шантажировала, шантажировала всю Европу. Я думаю, диверсификация газовых потоков в Европу отобьет желание Украины шантажировать. Украину ждут неминуемые потери, потому что объемы газа, которые будут прокачиваться через страну, будут снижаться. Я не уверен, что их система газопроводная долговечная и будет работать. Поэтому перспектива для Украины, к сожалению, очень мрачная», – сказал Джабаров.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.07.21

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