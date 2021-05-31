«Преступное бездействие!» – Порошенко обвинил Зеленского в срыве санкций против «Северного потока – 2»

Украина лишилась перспектив по вступлению в НАТО и обречена превратиться в «энергетическое стойло Москвы» из-за некомпетентности и бездействия команды президента Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе согласительного совета в Верховной раде заявил экс-президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, обращаясь к администрации Владимира Зеленского.

«Вещи надо называть своими именами – это не нас не пригласили на саммит НАТО, а это пан Зеленский не смог добиться присутствия на НАТО и обеспечить международную коалицию с поддержкой Украины и защиту страны с помощью формирования этой коалиции, которую мы создали в 2014 году. Это не кто-то не дал возможности продолжить санкции против «Северного потока-2», а это пан Зеленский.

Фактически на сегодняшний день мы должны признать, что «Северный поток-2» будет достроен из-за вашего преступного бездействия. И Украина превратится из мощной транзитной страны в Беларусь-2. На что вы нас обрекаете? Оказаться в энергетическом стойле Москвы. Это – дрейф в сторону России!», – приводит слова Порошенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.05.21

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