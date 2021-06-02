Украина вчистую проиграла России на западном направлении – депутат Рады

Все усилия Украины, пытавшейся побудить Запад как можно сильнее наказать Россию, пошли прахом. Хуже того, США и Европа постепенно снижают уровень отношений с самой «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Верховной рады, бывший пресс-секретарь МИД Украины Олег Волошин.

«Понятно, что украинская власть проиграла. Россия чувствует себя уверенно. Россияне открыто позволяют себе делать такие резкие выпады, даже накануне встречи с Байденом, в адрес Вашингтона. При этом они всё равно имеют эту встречу, всё равно есть решение по Северному потоку-2, который всё равно будет завершён, и так далее...

А Украина, которая вроде как союзник Западу, на самом деле – ничего не получила. Она приглашение на саммит НАТО не получила, по «Северному потоку» понятна ситуация, по каким-то новым санкциям против России, которые связаны с Украиной, тоже ничего нет, и так далее», – приводит слова Волошина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.06.21

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