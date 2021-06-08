США одёрнули Зеленского за искажение слов Байдена об Украине и НАТО

Администрация Владимира Зеленского «превратно восприняла» слова Джо Байдена о перспективах вступления Украины в НАТО во время телефонного разговора лидера США с украинским президентом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщает американское издание Axios.

Напомним, ранее состоялась телефонная беседа президентов США и Украины, после которой пресс-служба Зеленского сообщила, что Байден фактически пообещал Киеву План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

«Президент США акцентировал внимание на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня», – заявили в Киеве.

Однако в Вашингтоне на такую формулировку отреагировали негативно и потребовали её откорректировать.

«Украина превратно восприняла заявление Байдена, неверно передала его слова и исправила запись», – заявил в беседе с Axios представитель Совета национальной безопасности США.

«Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе... Президент Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня», – говорится в новой редакции сообщения пресс-службы Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.06.21

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