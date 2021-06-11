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Пятница, 11 июня 2021, 13:29 мск

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Вопрос вступления Украины снят с повестки саммита НАТО

Фото: скрин видео администрации президента Украины

Перспективы предоставления Украине Плана действий для членства (ПДЧ), а также сроки вероятного вступления Украины в НАТО не будут рассматриваться на саммите Альянса, который пройдёт 14 июня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняли лидеры 30 стран, входящих в состав Североатлантического Альянса.

Саммит ограничится общим заявлением о «наличии у Украины и Грузии североатлантической перспективы» при выполнении Киевом и Тбилиси необходимых реформ.

«Вопрос о ПДЧ для Украины не входит в программу саммита. Альянс подтвердит наличие у Украины и Грузии североатлантической перспективы, конкретные сроки вступления будут зависеть от соответствия этих стран всем критериям НАТО», – об этом со ссылкой на свой источник в организации сообщает ТАСС.

«Североатлантический альянс является оборонительным и создан на основании принципа коллективной обороны, который гласит, что нападение на одного из членов альянса автоматически рассматривается как агрессия против всех союзников.

Для вступления Украина и Грузия должны добиться разрешения всех территориальных конфликтов с Россией, поскольку в противном случае их вступление поставило бы Альянс на грань военного конфликта с РФ, по сути – мировой войны», – отметил собеседник российского агенства.

Напомним, накануне Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК намекнул, что для России тема вступления Украины в НАТО является «красной линией».

Симферополь, Валентин Карамазов

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