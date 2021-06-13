«На кону будущее Украины» – администрация Зеленского обратилась к НАТО

Страны НАТО должны немедленно принять Украину в НАТО, так как от этого зависит существование «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью итальянской газете La Respubblica заявил глава администрации украинского президента Андрей Ермак.

Он напомнил слова Зеленского о том, что украинские граждане находятся «в смертельной опасности» и «им необходима срочная помощь».

«Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них», – сказал Ермак.

Напомним, ранее в Брюсселе заявили, что перспективы предоставления Украине Плана действий для членства (ПДЧ), а также сроки вероятного вступления Украины в НАТО не будут рассматриваться на саммите НАТО 14 июня.

В свою очередь, заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит в европейской повестке дня.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.06.21

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