Не видим смысла – Берлин отказал Зеленскому в поставках оружия

Поставки немецкого оружия Украине не приведут к установлению мира в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Министерстве иностранных дел Германии в ответ на просьбу украинского президента, высказанную в интервью изданию Allgemeine Zeitung.

Зеленский в разговоре с немецкими журналистами пугал Берлин «российским блицкригом в Донбассе» и просил о срочных поставках вооружений.

«Поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт в Донбассе», – ответил ему глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступив с заявлением для прессы.

Напомним, накануне Берлин и Париж подтвердили безальтернативность договорённостям в рамках «нормандского формата» на декабрьском саммите 2019 года в Париже.



Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.06.21

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