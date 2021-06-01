Не видим смысла – Берлин отказал Зеленскому в поставках оружия

Поставки немецкого оружия Украине не приведут к установлению мира в Донбассе.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Министерстве иностранных дел Германии в ответ на просьбу украинского президента, высказанную в интервью изданию Allgemeine Zeitung.
Зеленский в разговоре с немецкими журналистами пугал Берлин «российским блицкригом в Донбассе» и просил о срочных поставках вооружений.
«Поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт в Донбассе», – ответил ему глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступив с заявлением для прессы.
Напомним, накануне Берлин и Париж подтвердили безальтернативность договорённостям в рамках «нормандского формата» на декабрьском саммите 2019 года в Париже.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 01.06.21
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