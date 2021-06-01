Кремль не исключил встречи министров иностранных дел «нормандской четвёрки»

Москва согласна с лидерами Германии и Франции в том, что необходимо ативизировать работу в рамках «нормандского формата».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече глав МИД стран «нормандской четвёрки».
«В ходе телефонных разговоров Путина с Макроном и с Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена», – цитирует РИА Новости Пескова.
По его словам, пока существуют сложности с формулированием конкретной повестки встречи, хотя принципиальное согласие сторон достигнуто.
Напомним, накануне Берлин и Париж подтвердили безальтернативность договорённостям в рамках «нормандского формата» на декабрьском саммите 2019 года в Париже.
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