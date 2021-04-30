Кремль заподозрил у Зеленского недержание речи

Президент Зеленский злоупотребляет в украино-российских отношениях принятием самоличных решений и их слишком быстрым формулированием и публичным озвучиванием.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в очередной раз по просьбе журналистов комментируя слова украинского президента о желании встретиться с Путиным то в Донбассе, то в Ватикане.

Напомним, из Киева также звучали предложения провести встречу лидеров в Иерусалиме и в Вене.

Песков отметил, что Москва не может ориентироваться на заявления Зеленского прессе, потому что существует порядок согласования таких переговоров.

«В рабочем или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то конкретные предложения. Пока нет ничего – ни по повестке дня, ни по чему...

Возможно, президент Зеленский принимает самоличные решения и быстро их формулирует, но у нас есть процедура формирования позиции по текущим вопросам», – заявил Песков и напомнил, что Зеленский давал поручение своему главе администрации Андрею Ермаку «готовить встречу с Путиным», однако никаких сигналов по этому поводу от Ермака не было.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.04.21

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