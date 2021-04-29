Ватикан отменяется: Зеленский хочет позвать Путина в Иерусалим

В администрации Владимира Зеленского перебирают варианты места возможной встречи президентов Украины и России. Ранее Зеленский предложил провести «диалог о мире» с Путиным в Ватикане, однако, судя по всему, передумал.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», теперь команда украинского президента рассматривает Иерусалим и, возможно, столицу Австрии Вену.

«У премьера Израиля Нетаньяху доверительные отношения с нами и с Россией. Поэтому Иерусалим – хороший вариант. Есть и другой – Вена. Оба места по-своему подходящие с точки зрения как безопасности, так и гарантирования равноправия сторон», – сообщает со ссылкой на Офис Зеленского украинское издание «НВ».

По словам собеседника издания, от Ватикана решили отказаться, так как организовать там встречу двух президентов оказалось сложно.

«Сейчас СМИ активно обсуждают, что мы предложили Ватикан, но это был ответ на вопрос итальянских журналистов: мог ли Ватикан стать таким местом. Теоретически, конечно, мог. Фактически, реализовать сложней», – сказал представитель администрации Зеленского.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не собирается обсуждать с украинским президентом вопрос о мире в Донбассе, пока Зеленский не проведёт прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.04.21

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