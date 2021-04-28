В Кремле ответили Зеленскому на идею встретиться с Путиным в Ватикане

Идея президента Украины провести «диалог о мире» с российским лидером в Ватикане не подкреплена никакими конкретными предложениями и деталями со стороны официального Киева. Кроме того, об этом ничего не было известно ни в Москве, ни в Ватикане.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким комментарием выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Зеленский сказал, что это (Ватикан) могло быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение», – отметил Песков.

По его словам, российский президент говорил о возможной встрече с Зеленским в Москве и не предлагал никакие другие места. Не предполагалось и обсуждение Донбасса.

«Готов или не готов куда-то ехать президент Путин – я не знаю. Мы пока все исходим из того, что президент Путин сказал, что, поскольку мы не являемся стороной конфликта, говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. Об этом нужно говорить в рамках «нормандской четверки». Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве», – добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее в интервью итальянскому изданию la Repubblica президент Украины назвал Ватикан «идеальным местом», где можно было бы поговорить с Путиным «о мире в Донбассе».

Между тем, для Ватикана слова Зеленского также стали неожиданными, однако там сказали, что готовы стать площадкой для переговоров лидеров Украины и РФ, если поступят официальные запросы из Киева и Москвы.

Отметим, ранее Песков уже заявлял, что Путин не собирается обсуждать с Зеленским ни Крым, ни Донбасс.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.04.21

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