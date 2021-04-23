Путин не будет обсуждать с Зеленским ни Крым, ни Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина принять в Кремле президента Украины.

Напомним, вчера российский лидер пригласил Владимира Зеленского в Москву обсудить весь спектр двусторонних российско-украинских отношений, кроме Донбасса. Способы урегулирования конфликта на востоке Украны Зеленский, по мнению Путина, должен сначала обсудить с лидерами ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности обсуждения «крымского вопроса» на гипотетических переговорах Зеленского и Путина.

«Президент сам сказал, что можно вести речь о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует, тут нечего обсуждать», – приводят его слова «Известия».

Между тем, накануне глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что встреча президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным для обсуждения украинско-российских отношений может состояться только на нейтральной территории. Также сегодня Киев отказался от любых контактов с ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.04.21

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