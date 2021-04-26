В Кремле пока не подтверждают возможность встречи Путина с Зеленским

Кремль пока не получал никаких официальных запросов из Киева на проведение встречи президентов Украины и России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, ни о времени, ни о месте встречи предложений от Киева пока не поступало.

«Нет, пока деталей нет», – сказал он.

Напомним, сегодня президент Украины поручил своей администрации подготовить встречу с Путиным, на которую, по его словам, российский лидер уже дал согласие. Зеленский даже готов объявить по этому случаю «пасхальное перемирие» в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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