Зеленский объявляет «пасхальное перемирие» в Донбассе накануне встречи с Путиным

Киев готов на время прекратить обстрелы Донбасса, чтобы предстоящая встреча украинского и российского президентов не омрачалась сообщениями об очередных жертвах в ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это следует из сегодняшнего заявления Владимира Зеленского.

Напомним, ранее президент Украины поручил своей администрации подготовить встречу с Путиным, на которую, по его словам, российский лидер уже дал согласие.

«Я считаю, что мы уже на финише этого согласования перемирия. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет ещё завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже всё согласовали. Не согласовали только документальную формулировку этого соглашения», – сообщил Зеленский и добавил, что украинская сторона «сделала всё для установления мира».

«Мы очень этого хотим, мы очень к этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала», – уверяет президент Украины

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.04.21

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