Украинская артиллерия накрыла крупным калибром пригород Донецка

Украинская армия обстреляла расположенный вблизи Донецка посёлок Спартак из миномётов калибром 120 мм.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Всего по посёлку выпущено 9 мин.Предварительно сообщается о повреждениях жилых домов.

В Донецке отметили, что Киев отказывается утвердить двусторонний механизм предотвращения обстрелов.

«Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», – заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Между тем, Киев, не прекращая обстрелы ЛДНР, продолжает запрашивать переговоры в рамках «нормандского формата».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.05.21

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