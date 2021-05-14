«Гибнут военнослужащие»: Украина вновь запросила переговоры

Поддержание Киевом постоянной напряжённости на линии фронта с целью вызвать панику в Донбассе и вынудить Москву пойти на уступки в переговорах не дают резульата. Вместе с тем, резко увеличилось количество жертв с украинской стороны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о небоходимости предпринять шаги для возвращения к режиму прекращения огня и «имплементации» Минских соглашений заявил глава администрации украинского президента Андрей Ермак.

«Каждый день продолжаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины на линии разграничения. К сожалению, продолжают гибнуть и получать ранения украинские военнослужащие. В последнее время участились случаи применения тяжелой артиллерии», – жалуется Ермак.

«Вчера я направил письмо всем своим коллегам по Нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран...

Советники могли бы прорабатывать различные вопросы, которые сегодня в первую очередь являются частью предложенных Ключевых кластеров имплементации Минских соглашений», – добавил он.

Напомним, ранее Ермак запрашивал переговоры о прекращении снайперского огня. Однако в последние дни снайперская война возобновилась с новой силой, что ведёт к увеличению потерь в украинской армии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.05.21

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