Меркель и Макрон понимают позицию Путина по Донбассу, но боятся усиления России – немецкий политолог

Германия и Франция потеряли интерес к Украине и понимают аргументацию Кремля по Донбассу, однако не идут на уступки и продолжают твердить о необходимости «соблюдать международное право», так как боятся усиления Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, для Берлина и Парижа важно, чтобы ситуация на востоке Украины не обострялась ещё больше, поэтому они препятствуют подключению Великобритании или Польши к процессу урегулирования.

«Украина сразу заявила, что она жалеет, что подписала Минские соглашения, хотя она подписала, потому что иначе была бы капитуляция (на фронте в 2015 году – прим. «НД»). И они только потом поняли, что подписали фактически признание непризнанных республик.

После этого они начали откат, начали интерпретировать любые вопросы, которые были записаны в рамках этих соглашений. Не хотели признать ни в коем случае сепаратистских руководителей, не хотели проводить выборы и дать региону автономию, а только требовали чтобы российские войска вышли, даже не российские войска – российские советники, и отдали бы Украине контроль над границей и Донбассом. Россия говорит, что им не верит, что они завтра введут украинские войска, будут сажать в тюрьмы население.

Запад, я думаю, тоже понял российскую аргументацию. Но против Украины никто не может выступать на Западе, потому что, если Украину будут критиковать, это усилит позиции России. И это будет означать, что на Донбассе появится второе Приднестровье и появится непризнанная, но поддерживаемая Россией республика. И эта территория уйдёт полностью от Украины, как ушёл Крым. На Западе всё это понимают.

Здесь прагматизм есть, но здесь просто стукают кулаком и говорят, что Россия должна покинуть этот регион, и он должен вернуться в Украину, потому что это часть Украины – «есть международное право, мы этого хотим, мы стоим на страже международного права».

Мне кажется, что Германия и Франция потеряли интерес к Украине, поскольку они понимают, что ничего сделать не могут. Европа расколота. Смотрите, как себя ведут британцы, которые тогда обиделись, что их не приняли в Нормандскую группу. Они тоже хотели махать шашками. И поляки этого хотели. Слава Богу, Меркель и Макрон их туда не приглашают», – приводит слова немецкого политолога «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.05.21

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