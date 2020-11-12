Москва объявила Макрона и Меркель марионетками Зеленского

Германия и Франция должны заставить Украину выполнить в полном объёме те соглашения по Донбассу, которые были подписаны, в том числе Берлином и Парижем на нормандском саммите в декабре 2019 года.

В ином случае Москва будет считать, что лидеры ФРГ и Франции прямо потакают президенту Украины в его желании разрушить весь комплекс договорённостей в нормандском и минском форматах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции с представителями российских и иностранных СМИ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Прежде чем потакать подобному подходу на подрыв (минских и нормандских) договоренностей, необходимо, чтобы Берлин и Париж возвысили свой голос и призвали президента Украины Владимира Зеленского и членов его команды уважать то, о чем почти год назад было сказано на Парижском саммите в «нормандском формате»: минским договоренностям нет альтернативы...

Пока этого не будет сделано, мы будем считать, что Берлин и Франция потакают разрушению того, что было создано их руками», – приводит ТАСС слова Лаврова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.11.20

В Крыму вынесли приговор отцу ребенка, изнасилованного и убитого уголовником-рецидивистом. / Пациенты с симптомами ковида появились в Крыму еще в январе. / Смертность от коронавируса в Крыму за первые дни ноября выросла на 39 процентов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»