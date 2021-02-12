Москва прекратила все контакты с Киевом – Лавров

Россия ждёт, когда Украина начнёт уже выполнять подписанные ею Минские соглашения, а до тех пор никаких контактов по Донбассу с Киевом не планируется.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьёву заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Жители ЛДНР ни на кого не нападали. Нападение осуществил незаконный режим, который пришел к власти в результате госпереворота», – отметил глава МИД.

«На столе есть документ (Минские соглашения). Он, как говорится, неубиенный. Если люди (власти в Киеве) пытаются оправдать свои действия по невыполнению этого документа какими-то смешными заверениями, в дипломатическом смысле нам это выгодно...

Мы не играем с ними ни в какие шахматы и вообще с ними не разговариваем. Мы им говорим: вот лежат Минские договоренности – выполняйте. Точка», – сказал Лавров и добавил, что пока Донбасс продолжит жить в том статусе, который сложился на сегодняшний день.

«Не выполняют договорённости. Ну и хорошо. Значит, пока Донбасс живет, как он живет», – резюмировал глава МИД РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.02.21

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