Лавров потребовал от Европы остановить «апартеид XXI века» на Украине и в Прибалтике

Дискриминация русских и русскоязычных на Украине и в странах Прибалтики принимает формы апартеида. Евросоюз и, в частности, Совет Европы не должны закрывать глаза на явное нарушение базовых гуманитарных ценностей в этих государствах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обращаясь к участникам 130-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы.

По его словам, молчание в этом вопросе наносит непоправимый ущерб репутации СЕ.

«На Украине и в странах Прибалтики миллионы подвергаются дискриминации за то, что они русские или говорят на русском языке. Сотни тысяч числятся «негражданами» и лишены базовых прав. Совет Европы не должен смотреть сквозь пальцы на этот апартеид XXI века – это наносит непоправимый ущерб его репутации», – приводит ТАСС слова Лаврова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.11.20

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