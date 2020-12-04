Посол России в США призвал Зеленского не мечтать о «нормандском саммите»

Попытки Киева организовать встречу лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Франция, Германия, Украина) необоснованны, так как Украина не выпоняет взятые на себя обязательства на предыдущем саммите в Париже в декабре прошлого года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов по украинской повестке в российско-американских отношениях.

«Проведение такого саммита может быть уместным только после того, как будут выполнены все парижские решения. Попытки Украины организовать новую встречу лидеров необоснованны. Киеву следует сосредоточиться на других вещах. Для начала – перестать критиковать Минские соглашения. Избегать попыток переиначить порядок выполнения их положений...

Напомним, переход к Украине контроля над донбасским участком госграницы с Россией должен состояться только после того, как особый статус Донбасса будет закреплен в украинском законодательстве и в регионе пройдут местные выборы. Киеву также следовало бы воздержаться от попыток занизить значимость контактной группы (в Минске), подменив работу группы дискуссиями о «нормандской четверке».

Наконец, давайте не забывать о том, что Россия не является стороной конфликта. Отсюда, единственный путь его решения – прямой диалог между Донецком, Луганском и Киевом. В конце концов, кризис на Украине начался именно после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года», – приводит ТАСС слова Антонова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.12.20

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