Кремль призвал Зеленского не выдумывать очередные даты нормандского саммита

Публично фиксировать «какие-то даты» новой встречи лидеров глав «нормандской четвёрки» не имеет никакого смысла, пока Киев не выполнит все обязательства, взятые на себя на предыдущем саммите в Париже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать утверждение президента Украины Зеленского о том, что саммит состоится до 25 сентября.

«Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно... Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная здесь загвоздка – что считать обозримым будущим...

Встреча должна быть подготовлена, и как минимум для этой встречи, конечно, мы должны зафиксировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты и зафиксированы на бумаге в Париже», – приводит слова Пескова ТАСС.

«Сама по себе встреча на высшем уровне ради встречи, конечно, не нужна ни одному из глав государств и правительств, она нужна ради результата», – добавил пресс-секретарь президента.

Вместе с тем, Песков заверил, что Москва не отказывается от «нормандского формата» и считает, что для урегулирования конфликта в Донбассе ему нет альтернативы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.09.20

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