Украина в Донбассе воюет не с Россией – Песков

В Донбассе седьмой год происходит внутриукраинский конфликт. Никакой войны с Россией Украина не ведёт.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией и не происходило, в Донбассе происходит внутриукраинский конфликт. На протяжении не одного года мы это констатировали», – сказал он журналистам.
Таким образом, Песков подтвердил тезис замглавы украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Витольда Фокина о том, что до сих пор нет «ни одного подтверждения, что в Донбассе ведётся война России против Украины».
Напомним, что за эти слова Фокин сегодня был уволен с должности представителя президента Зеленского в Донбассе.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 30.09.20
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