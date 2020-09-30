Украина в Донбассе воюет не с Россией – Песков

В Донбассе седьмой год происходит внутриукраинский конфликт. Никакой войны с Россией Украина не ведёт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией и не происходило, в Донбассе происходит внутриукраинский конфликт. На протяжении не одного года мы это констатировали», – сказал он журналистам.

Таким образом, Песков подтвердил тезис замглавы украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Витольда Фокина о том, что до сих пор нет «ни одного подтверждения, что в Донбассе ведётся война России против Украины».

Напомним, что за эти слова Фокин сегодня был уволен с должности представителя президента Зеленского в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.09.20

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