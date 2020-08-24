Песков не знает, поздравит ли Путин Зеленского с днём «незалежности Украины»

Москва и Киев давно не обмениваются взаимными поздравлениями с государственными праздниками. В этой связи неизвестно, поздравит ли президент РФ своего украинского коллегу с днём независимости страны 24 августа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секртетарь президента Росиии Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что в последние годы у нас не было обменов по случаю национальных праздников в силу известных причин, поэтому мне неизвестно о том, что поздравительное послание направлено или будет направлено президенту Украины», – сказал Песков.

Как сообщал «Новый День», первый президент «независимой Украины» Леонид Кравчук ранее заявлял, что Крым и Донбасс на референдуме 1991 года не голосовали за отдельное от России государство, а тем более за разрыв культурно-исторических связей с Российской Федерацией и дискриминацию русского языка. Они хотели лишь больших экономических и социальных прав, чем имели в СССР, но желали оставаться в союзе с Россией.

По словам Кравчука, украинское руководство и народ юго-востока страны абсолютно по-разному смотрели на дух и цели референдума.

Симферополь, Валентин Карамазов

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