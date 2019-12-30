Путин не стал поздравлять Зеленского с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных стран и правительств, сообщает пресс-служба Кремля. Однако в перечне адресатов не оказалось президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили, следует из опубликованных на сайте Кремля списка поздравлений. Надо отметить, что в прошлом году Владимир Путин также не поздравил глав Украины и Грузии с Новым годом. Тогда пост украинского президента занимал Петр Порошенко.

Кроме того, Путин не направил поздравления президентам Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

Добавим, что в поздравлении президенту США Дональду Трампу Путин подтвердил приглашение американскому лидеру посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ также отметил, что «Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов», указав, что «Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности».

В поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко Путин выразил надежду на продолжение в 2020 году «содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов».

В поздравительном послании главе Франции Эммануэлю Макрону президент РФ подчеркнул, что ожидает французского лидера в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, и поблагодарил Макрона за сотрудничество. «Взаимодействие между Россией и Францией остается важным фактором стабильности в международных делах», – подчеркнул российский лидер.

Путин будет рад видеть на торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В поздравлении японскому премьеру российский лидер «высоко оценил сложившееся с японским лидером взаимопонимание» и указал на важность реализации достигнутых двусторонних договоренностей, создающих условия для «развития российско-японских отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.12.19

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