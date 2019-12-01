Зеленский торжественно напомнил, как Киев жестоко обманул Крым и Донбасс в 1991 году

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 28 годовщиной всеукраинского рефрендума 1 декабря 1991 года о независимости от СССР и издевательски напомнил жителям Донбасса и Крыма о том, что они тогда в большинстве проголосовали за «незалежность».

«Двадцать восемь лет назад состоялся исторический Всеукраинский референдум по поддержке Акта провозглашения независимости. 90% украинцев в Закарпатье и Волыни, в Донбассе и Львовщине, в Одессе, Харькове, Днепре (Днепропетровске – прим. «НД»), Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке родины сказали: Украине – быть! Мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране», – написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке и добавил, что за это время «народилось» целое поколение украинцев, которые «народили» детей, и ради них «мы должны и дальше быть едиными».

Между тем, даже по словам первого президента «независимой Украины» Леонида Кравчука, Крым и Донбасс на референдуме 1991 года не голосовали за отдельное от России государство, а тем более за разрыв культурно-исторических связей с Российской Федерацией и дискриминацию русского языка. Они хотели лишь больших экономических и социальных прав, чем имели в СССР, но желали оставаться в союзе с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое признание Леонид Кравчук сделал в эфире интернет-канала Bihus info в сентябре текущего года.

По словам Кравчука, украинское руководство и народ юго-востока страны абсолютно по разному смотрели на дух и цели референдума.

«Голосовали все, но думали по-разному.

Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: «Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией. И независимость будет в чём – больше прав экономических, социальных, мы не будем ездить в Москву согласовывать свои планы что строить, что не строить, мы будем сами принимать решения».

То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще – мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве», – признался Кравчук.

Отметим, что начавшийся вскоре после всеукраинского референдума курс украинского режима на конфронтацию с Россией практически во всех сферах привёл к тому, что 30 января 1994 года на выборах первого президента Крыма триумфально победил лидер предвыборного блока «Россия» Юрий Мешков.

Напомним, всеукраинский референдум о провозглашении независимости от СССР состоялся 1 декабря 1991-го года. 90,32% пришедших на участки поддержали Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года.

В Крыму в референдуме приняли участие 67,50% жителей. 54,19% из них проголосовали за Акт независимости.

В Севастополе явка составила 63,74%. Поддержали Акт 57,07% жителей города.

Симферополь, Иван Капустин

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