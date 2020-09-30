«Мерзавец и махровый идиот» – представителя Зеленского в Донбассе погнали с должности

87-летний замглавы украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Витольд Фокин подвергся жесточайшей обструкции в «Незалежной» – как со стороны националистов, так и со стороны чиновников и политиков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ранее заместитель Леонида Кравчука в ТКГ заявил, что до сих пор не видел «ни одного подтверждения, что в Донбассе ведётся война России против Украины».

Украинские националисты обрушили потоки нецензурной брани на представителя президента в Донбассе и потребовали возбудить против него уголовное дело за «измену родине».

Между тем, у Зеленского отказались защищать Фокина. Глава администрации украинского президента Андрей Ермак уже поспешил заявить, что его «личная позиция – господин Фокин должен уйти из ТКГ».

Министр внутренних дел Украины перешёл на прямые оскорбления в адрес назначенца Зеленского.

«Мерзавец... Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб для страны и приносят боль и гнев в сердца украинцев... «Их там нет» – это слова президента РФ Владимира Путина, а не представителя Украины.

Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию», – написал глава МВД Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.09.20

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