Киев отказался считать обязательными решения минской переговорной группы по Донбассу

Документы минской Трёхсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе носят лишь рекомендательный характер и не обязательны для исполнения властями Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава администрации украинского президента Адрей Ермак.

«Трёхсторонняя контактная группа – это консультационная площадка. Это не представительство государства, соответственно, любые решения, которые принимает ТКГ, не несут политических обязательств для государства Украина. Люди, которые там работают, делают это на общественных началах, не получают зарплату и фактически нарабатывают решения, которые затем имплементируются через органы, которые могут эти решения уже юридически и политически принимать», – цитирует Ермака сайт президента Украины.

Напомним, согласно утверждённым сторонами договорённостям при участии ОБСЕ, Трёхсторонняя контактная группа – это группа уполномоченных представителей России, ОБСЕ и Украины (Киев, Донецк, Луганск), сформированная летом 2014 года в качестве рабочего органа для практического выполнения Минских соглашений, в том числе вопросов, связанных с выполнением решений, принятых в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.10.20

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