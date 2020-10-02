Зверства украинской армии в Донбассе являются местью за позорное унижение в Крыму – эксперт

Слабая украинская власть не обладает монополией на насилие в собственной стране. Силовая составляющая «Незалежной» существует в формате бандформирований, подчиняющихся различным центрам влияния.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила украинский эксперт, президент «Женского политического клуба» Елена Маркосян.

По её словам, Россия сегодня является единственным гарантом недопущения кровавой бойни в Донбассе, резонно требуя от Киева безусловного выполнения всех пунктов Минских соглашений.

Кроме того, отмечает Маркосян, Москве надо иметь в виду, что чрезмерное и жестокое применение силы в Донбассе со стороны украинской армии и националистических батальонов, – это до сих пор неудовлетворённая месть за крымское унижение.

Учитывая всё это, Россия должна твёрдо стоять за Донбасс и не идти на уступки украинской власти, которая пытается пересмотреть минский Комплекс мер.

«Россия столкнулась с ожесточённым нападением на людей в Донбассе со стороны националистических батальонов, это была плата за Крым. Почему украинские военные так агрессивно включились в Донбассе? Потому что они покидали Крым униженными, над ними смеялись и их открыто унижали. Я помню картинки, как украинские военные с какими-то микроволновками подмышками покидали военные части...

Украина тогда была без власти, фактически не было силовых структур, потому что распустили полицию, не было ничего, чтобы защитить закон и порядок. Были только те, кто совершил государственный переворот, которые вооружили шесть тысяч человек, в их числе были уголовники и психически нездоровые люди, и отправили их в Донбасс «воспитывать население»...

А то, что Россия защищает население Донбасса, ей есть от кого защищать. Потому что у нас, на Украине, до порядка ещё далеко. У нас государство, которое не имеет монополии на насилие, мы живём в формате бандформирований. Пока это так, диктовать на каких условиях будет мир, как минимум, смешно. Это понимает Россия, и мы, люди на Украине», – приводит «ПолитНавигатор» слова политолога.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.10.20

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