Кравчук с криком «мы не в СССР!» набросился на Грызлова во время переговоров по Донбассу

Главе украинской делегации в минской Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леониду Кравчуку очень не понравились слова российского представителя Бориса Грызлова об ответственности Киева за невыполнение Минских соглашений и о праве Донбасса на адекватное реагирование.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Кравчук в ходе переговоров в недипломатичной форме набросился на главу российской делегации в ТКГ и обвинил его в «блокировании переговорного процесса» и в «имперском поведении».

«Не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины!», – потребовал представитель Зеленского.

«Не выдвигайте нам ультиматумов! Мы не в СССР и не под Кремлём! Украина – независимое государство, которое не позволит диктовать ему любые условия!», – закричал Кравчук.

Напомним, Борис Грызлов заявил, что слова президента Зеленского о реинтеграции Донбасса только на украинских условиях ставит крест на тексте Минских соглашений и ведёт к катастрофическим последствиям в Донбассе.

«Это принципиально противоречит самой основе Минских соглашений... Безусловно, такая позиция юридически ничтожна, но политические последствия у нее катастрофичны. Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы. Киеву лучше вернуться к исполнению «Минска», к исполнению своих прежних предвыборных обещаний», – потребовал представитель РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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