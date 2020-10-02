«По нам жахнут» – фракция Зеленского в Раде в полном составе отказалась появляться на линии фронта в Донбассе

Лишь несколько депутатов из парламентской фракции «Слуга народа» согласились ехать в Донбасс для «поддержки боевого духа украинской армии». В результате предвыборная пиар-поездка не состоялась вовсе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на источники в президентской партии сообщило украинское издание «Страна.УА».

Отказавшиеся ссылались на сложную эпидемиологическую обстановку и другие «уважительные причины».

Отметим, что во фракции от партии Зеленского состоят 250 депутатов.

«На Донбасс никто не едет. Могут писать о коронавирусе, о чем угодно, но правда такова: многие боятся. У некоторых страх вообще до абсурда доведен. Мол, мы поедем, по нам жахнут и будут перевыборы. Якобы – это такой план. Но это бред, конечно, просто боятся ехать. Вот и все. Поездку не перенесли на конкретную дату. Вряд ли вся фракция поедет когда-то, но есть депутаты, которые хотели бы съездить, но их немного», – сообщил собеседник издания.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.10.20

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