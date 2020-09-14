Путин указал Макрону на отсутствие прогресса в Донбассе по вине Киева

Власти Украины по-своему трактуют Минские соглашения и выборочно подходят к выполнению взятых на себя обязательств, в том числе и в рамках «нормандского формата».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонных переговоров президентов России и Франции.

Разговор состоялся по инициативе Эммануэля Макрона, уточняют в Кремле.

«В ходе рассмотрения внутриукраинского конфликта высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, которые остаются безальтернативной основой урегулирования...

Путин обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти договоренности и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках нормандского формата, обязательств», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы российского президента.

Симферополь, Валентин Карамазов

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