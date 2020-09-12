Враги Украины развелись повсюду, в том числе и внутри страны. Они в своих политических целях мешают процессу установления долгосрочного прекращения огня в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, на недавней встрече советников глав стран «нормандской четвёрки» стороны с удовлетворением восприняли продолжающееся 46 дней перемирие в Донбассе, несмотря на неразрешимые пока политические споры о статусе ЛДНР и о местных выборах.

«Украинская делегация вернулась с главным результатом, что мы получили бесспорную поддержку уже со стороны всех участников нормандского формата по режиму прекращения огня. Он будет продолжаться несмотря на попытки которые были, и мы это признаем, были попытки его сорвать... Это самый долгий срок прекращения огня, существующий на протяжении всей войны», – заявил Ермак.

«Перемирие не устраивает не только наших врагов, но и врагов, противодействующих этому внутри страны – не всем нужен мир», – жалуется глава администрации Зеленского.

По мнению украинских экспертов, команде Зеленского необходимо перемирие на фронте исключительно до дня голосования на местных выборах 25 октября 2020 года. Политические противники из «партии войны» обвиняют президента в уступках «сепаратистам» и в «капитуляции» перед Россией.

Ранее Ермак поклялся перед украинскими националистами не переступать «красные линии» в Донбассе, то есть, не идти ни на какие «уступки» ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.09.20

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