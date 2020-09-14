Администрация Зеленского анонсировала пересмотр постановления о выборах в Донбассе

Верховная рада в ближайшее время рассмотрит внесение изменений в постановление об отмене местных выборов в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава администрации украинского президента Андрей Ермак.

Ранее украинские СМИ сообщали, что на встрече советников глав стран «нормандской четвёрки» от Киева потребовали пересмотреть отмену выборов в ЛДНР.

«Это постановление сегодня есть, и оно в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной рады, где будет решаться его судьба как юридического документа», – сообщил Ермак.

Вместе с тем, он поспешил добавить, что никаких обязательств украинская сторона на встрече советников в «нормандском формате» на себя не брала.

«Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановлений Верховной рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента», – заявил глава администрации Зеленского.

Ранее Ермак поклялся перед украинскими националистами не переступать «красные линии» в Донбассе, то есть, не идти ни на какие «уступки» ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.09.20

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