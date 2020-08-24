МИД России отреагировал на словесный шантаж Киева

Москва настаивает на выполнении Киевом решений парижского саммита в «нормандском формате» до проведения новой встречи в Берлине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что все, кроме Москвы, согласны провести в сентябре встречу глав МИД стран «нормандской четвёрки».

«Нам об этом неизвестно... В ходе переговоров Мааса (глава МИД Германии – прим. «НД») в Москве ему была переподтверждена российская позиция о том, что (Киеву) необходимо выполнять решения парижского саммита», – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Симферополь, Валентин Карамазов

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