Германия отказала Украине в расширении «нормандского формата»

Федеративная республика Германии не считает целесообразным расширение минской и нормандской переговорных групп по урегулированию в Донбассе за счёт США, Канады и Великобритании.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила посол Германии на Украине Анка Фельдхузен.

«Если Украина хочет расширить существующие форматы, я даже не знаю, были бы США, Великобритания, Канада готовы к этому? Все-таки нормандский формат неплохо работает, и иметь больший круг участников – это большее координирование позиций. Найти дату для возможной встречи уже сейчас сложно, а если будет 7 или 8 участников – это еще хуже», – отметила немецкий посол.

Напомним, ранее Киев неоднократно обращался к Вашингтону и Лондону с просьбой вмешаться в переговорный процесс по Донбассу.

Симферополь, Валентин Карамазов

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