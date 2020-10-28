«Хватит валять дурака» – в ЛНР не сомневаются в выходе всего Донбасса из состава Украины

Обе части Донбасса – и подконтрольная Донецку с Луганском, и пока подконтрольная Киеву – уже давно не имеют ничего общего с Украиной, что ярко продемонстрировали прошедшие недавно в «Незалежной» выборы в местные органы власти.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель Луганской народной республики на минских переговорах по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

По его словам, затянувшиеся переговоры в Минском и Нормандском форматах уже ничего не изменят, так как большой Донбасс всё равно объединится и выйдет из состава Украины.

«Разговаривал с коллегами и в Луганске, и в Донецке, должен сказать, что интерес к украинским выборам практически нулевой. Донбасс уже абсолютно точно, абсолютно осознанно понимает, что никакого отношения к правовой системе Украины он не имеет. Потому нет даже интереса со стороны людей, что там происходит, кого избирают, даже на «той» (киевской) части Донецкой и Луганской областей.

То, что, само собой, нет выборов в ДНР-ЛНР и нет выборов на подконтрольной (Киеву) территории Донецкой и Луганской областей, а там где-то полмиллиона населения, которое откровенно лишили возможности голосовать, избрать себе новую власть, и даже участвовать в этом псевдоопросе. Говорит это об одном – о том, что для всей Украины весь Донбасс целиком – это рудимент, они не принимают его в политическую систему...

Зеленский раньше, год назад, мог себе позволить объединять Украину, сейчас – нет. Сейчас Донбасс – это отдельно, он никоим образом, никак не вписывается в политическую систему Украины и не может быть туда интегрирован. Это прекрасно понимает и Центр, и люди на Донбассе, в том числе на подконтрольной (Киеву) части, поэтому хватит валять дурака. Нужно объединять весь Донбасс целиком, он должен определяться в своих возможностях развития и в возможностях – куда двигаться и с кем быть», – приводит слова Мирошника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.10.20

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