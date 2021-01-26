Украинский шпион раскрыл планы Москвы на Донбасс

Российская Федерация даже не думает подталкивать Донбасс к возвращению в состав Украины. В тоже время, в донецких республиках идёт активная подготовка к вхождению в состав РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил вернувшийся на Украину в рамках обмена пленными, осуждённый в ДНР за шпионаж журналист Станислав Асеев, которого недавно включили в киевскую делегацию на переговорах по Донбассу.

По его словам, в руководстве украинской делегации царит благодушие и обманчивая уверенность в том, будто Россия только и думает, как бы «выпихнуть» якобы ненужный Донбасс обратно на Украину.

«Я не знаю, откуда у пана Арестовича (спикер украинской делегации – прим. «НД») такие мысли, что не сегодня-завтра это все прекратится. И, кстати, пан Резников (вице-премьер-министр Украины, министр «реинтеграции» – прим.«НД»), как я понимаю, думает в этом направлении.

Потому что я очень часто от него слышал, в том числе и в частных беседах, что Россия хочет вернуть нам эти территории хоть как-нибудь, лишь бы при этом «сберечь лицо». Но извините, на это вообще никаких намёков нет!» – тревожится экс-шпион.

«То, что мы видим сейчас и в переговорном процессе – полный тупик, и то, что мы видим на тех территориях – внедряется доктрина Русского мира, внедряется новая доктрина «Русский Донбасс», где, извините, финальной целью вообще существования этих квазиреспублик является вхождение в состав Российской Федерации. Они прямо это прописали и про это говорят.

И все это распространяется на гуманитарном уровне среди школ и ВУЗов. То есть, новое поколение, которое там выросло, которое не знает Украину, их мнение полностью формируется на этих основах, на основах этих ценностей.

Хоть какие-то признаки того, что Россия устала от этой войны и хочет вернуть нам эти территории, назовите хоть одно основание, я не вижу ни одного!», – приводит «ПолитНавигатор» слова бывшего украинского агента в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.01.21

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