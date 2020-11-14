В Киеве назвали тщетными попытки Украины сохранить территориальную целостность

Принцип территориальной целостности уже не применим к Украине, так как совершенно невозможно заставить Донбасс реинтегрироваться в состав «Незалежной», где нарушаются фундаментальные права человека.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире «UkrLife TV» заявил украинский политолог Владимир Грановский.

«История не закончилась, сама по себе история ни что иное как изменение политических границ, вы хотите сказать, что история закончилась? Сколько уже раз говорили: «Вот, Россия нарушает принципы территориальной целостности». А что такое принципы территориальной целостности? Это попытка остановить историю. Ну, попробуйте остановить историю, так не бывает», – отметил эксперт и добавил, что сейчас для Украины гораздо важнее вопросы войны и мира.

«Но я бы, всё-таки, обговорил мир, потому что реинтеграция сейчас невозможна. Минские соглашения устарели, потому что там (в Донбассе) уже государственный язык русский, а у нас государственный – украинский. Обратите внимание, у нас в обществе даже дискуссий нет на эту тему, тотально – все политические партии, все общественные деятели согласны, что государственный язык один», – подчеркнул политолог и отметил, что гораздо опаснее для сохранения целостности страны другое.

«Проблема же не в том, что государственный язык украинский, а в том, что вы вводите его в быт людей, зачем вы регулируете язык в быту? На этом фоне можно пойти даже по Минскому соглашению, а украинский язык будет в Донбассе? Нет. Потому что принят закон о том, что русский государственный. Вы хотите, чтобы они его отменили, почему? Такого не будет.

Это касается не только языка, потому что они и мы попринимали кучу законов. Тот же закон о земле, они же его не примут, поэтому уже не действует центральный закон», – приводит «ПолитНавигатор» слова Грановскского.

Симферополь, Валентин Карамазов

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